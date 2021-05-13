Жителям Петербурга объяснили систему оплаты новых квитанций за капремонт

Санкт-Петербург, 13 мая. Начисление платы на капремонт отражается в квитанции вместе с данными за свет. Ее жителям Петербурга ежемесячно отправляет «Петроэлектросбыт».

В начале мая жителям Северной столицы сообщили об изменении платежек за ЖКХ. Согласно новым правилам, теперь горожане платят за свет и капитальный ремонт по единому документу от «Петроэлектросбыта». Ведомство рассчитывало, что единая квитанция упростит жизнь людям, однако в документе были обнаружены проценты и комиссии. Их появление возмутило петербуржцев.

«В квитанции «Петроэлектросбыт» с запозданием на два месяца выставляет счета, а мы уже выставили майские счета за капремонт. В квитанции написано, что она за апрель, а цифра за капитальный ремонт — за май», — объяснил глава ведомства Виктор Борщев.

Наличие комиссии он пояснил тем, что еще не все банки города могут принимать платежи без процентов. «Чистую» сумму в данный момент принимают только Банк ВТБ, АО «Почта Банк» и банк «Санкт-Петербург», добавил Борщев.

В начале весны жителей Москвы предупредили, что услуги управляющих компаний в многоквартирных домах могут подорожать в полтора раза из-за введения новых норм. Обновленные требования к управляющим компаниям утвердили в начале 2021 года. Чтобы соблюдать их, УК придется существенно увеличить стоимость своих услуг.