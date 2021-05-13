Пенсионер с пистолетом угрожал в магазине жительнице Петербурга

Санкт-Петербург, 13 мая. Жительница Северной столицы обратилась в полицию с жалобой на водителя иномарки. Заявительница просит привлечь агрессивного гражданина к ответственности.

Женщина рассказала, что пострадала в помещении магазина товаров для животных. Незнакомый мужчина угрожал ей пистолетом, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов полицейские установили, что после инцидента гражданин сел в иномарку и уехал. Проверка по номеру на машине позволила выяснить личность возможного агрессора. Им является пенсионер, ведется его розыск. Женщина написала на него заявление, обвинив в хулиганстве.

В Кемерово полицейские задержали прохожего, который угрожал водителям предметом, похожим на пистолет. Силовики установили, что в руках у него была зажигалка, сообщал ФАН.