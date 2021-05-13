Двое пьяных приятелей в Петербурге изрезали друг друга в салоне машины

Санкт-Петербург, 13 мая. Распитие спиртного закончилось госпитализацией двух человек и возбуждением уголовного дела. Оба пострадавших были обнаружены в салоне автомобиля УАЗ.

В дежурную часть поступило сообщение о двух окровавленных мужчинах, сидевших в отечественном внедорожнике рядом с Дудергофским озером. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили автомобиль, а в нем — двух раненых мужчин. Установлено, что внутри сидели 47-летний владелец авто и его 63-летний бездомный приятель, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Позднее из больницы поступили телефонограммы о диагнозах пострадавших. Хозяин машины получил непроникающие ножевые ранения средней тяжести. Приятелю диагностировали несколько переломов и повреждения от ножа. Его состояние оценивается как тяжелое.

Водитель УАЗ рассказал, что распивал спиртное с приятелем. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой они нанесли ранения друг другу.

Жительница Петербурга пригласила домой приятеля. На фоне распития алкогольных напитков они поссорились. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил хозяйку, сообщал ФАН.