Школьника с отравлением табаком и алкоголем госпитализировали из квартиры в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 мая. Сотрудники полиции по Приморскому району выясняют обстоятельства отравления ученика девятого класса. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

Сообщение в полицию поступило от врачей Детской городской больницы №19, куда поздно ночью доставили пострадавшего школьника. Медики диагностировали у 15-летнего пациента острое ингаляционное отравление курительной смесью.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, во время госпитализации от подростка исходил стойкий запах алкоголя. Ребенок воспитывается в полной семье и не состоит на учете по делам несовершеннолетних. Его родители работают в сфере здравоохранения.

Ранее семья из четырех человек отравилась угарным газом в Калининграде, сообщал сайт 360tv.ru. В квартире на Павлика Морозова произошла утечка.