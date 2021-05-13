Жительница Сестрорецка насмерть забила ребенка

Санкт-Петербург, 13 мая. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причину смерти двухлетнего ребенка. О найденном трупе сообщил житель Сестрорецка.

Ночью в полицию обратился горожанин. Он рассказал, что вернулся домой и обнаружил пьяную сожительницу. Там же лежало тело малыша, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По указанному адресу прибыли стражи порядка. Первоначальный осмотр места происшествия позволил предположить, что 35-летняя пьяная женщина жестоко избила мальчика. От побоев он скончался. Горожанка задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ходе проверки установлено, что семья считалась неблагополучной и состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Мальчик в Перми стал жертвой избиения. По мнению его матери, побои нанес тренер по танцам, сообщало URA.RU.