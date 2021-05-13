Некоторые мусульмане Петербурга не успели на молитву в честь Ураза-байрама

Санкт-Петербург, 13 мая. Исповедующие ислам жители Петербурга не успели на молитву в честь праздника Ураза-байрам.

Мусульмане прибыли к Соборной мечети в районе 7 часов утра, однако основная часть молитвы к этому моменту уже подошла к концу. Дело в том, что в этом году она началась раньше — в 03:45 утра, и закончилась до массовой поездки горожан на работу.

Из-за религиозного праздника в начале Петроградки часто перекрывают движение. Это мешает водителям по утрам добираться до работы, но на этот раз все перекрытия были убраны ближе к 06:00.

Ураза-байрам означает завершение священного месяца Рамадан. Окончание поста мусульмане отмечают пышным застольем: после намаза на семейном торжестве собираются друзья и родные. Также в этот день принято дарить подарки и просить прощения.

Прихожане мечетей Москвы не смогли попасть на праздничную молитву по случаю Ураза-байрама. В здания пустили только духовенство и работников Духовного управления мусульман России. Такое решение принято в связи с существующей угрозой распространения коронавируса.