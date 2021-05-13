Петербуржцам пообещали теплую погоду без осадков

Санкт-Петербург, 13 мая. Теплая и сухая погода сохранится в Санкт-Петербурге в течение дня, но в небе уже появились облака — предвестники погодных перемен, рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Отходящий на восток антициклон продолжает оказывать влияние на синоптическую ситуацию в Северной столице. Столбики термометров 13 мая покажу горожанам от +23 до +25 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до +27 градусов, написал Леус на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне Петербург побил температурный рекорд 58-летней давности. Термометры показали максимальное значение +26,7 градуса. Похожая ситуация наблюдалась и в Москве. Лето пришло в столицу на две недели раньше. В ближайшее время температура не упадет ниже +20 градусов, пишет «Ридус».