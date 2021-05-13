Волонтеров Петербурга пригласили в Ботанический сад для пресечения эротических фотосессий

Санкт-Петербург, 13 мая. Администрация Ботанического сада Северной столицы сделала объявление для волонтеров. Инициативных горожан попросили помочь в защите деревьев цветущей сакуры.

Дело в том, что некоторые граждане слишком впечатляются красотой весенних деревьев и устраивают возле них эротические фотосессии. Другие жители и гости Санкт-Петербурга организовывают пикники под сакурой, что противоречит правилам Ботанического сада.

«В парке цветет сакура, и чтобы сохранить ее цветение на более долгий срок, нужны помощники. Что надо делать? Все просто! Надо гулять среди сакур и делать замечания нарушающим правила посетителям», — написали сотрудники Ботанического сада в социальных сетях.

Волонтеров, которые будут готовы помочь в защите растений, обеспечат специальными жилетками. Добровольцев приглашают патрулировать сад с 10:00 до 14:00 или с 14:00 до 18:00, сообщили в администрации организации, передает «Петербургский дневник».

Всего цветение сакуры длится около недели. В Санкт-Петербурге понаблюдать за прекрасным явлением можно в нескольких местах: на Литейном проспекте, в Ботаническом саду, Приморском парке Победы и в сквере на Музейной улице в Пушкине.