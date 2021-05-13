Деревья сакуры зацвели в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 13 мая. Цветение сакуры длится около недели. В Санкт-Петербурге увидеть это яркое зрелище можно в нескольких местах, сообщили в Смольном.

Раньше всех цветки появились на сакуре на Литейном проспекте и в Ботаническом саду. Сейчас за этим явлением можно наблюдать в Приморском парке Победы и в сквере на Магазейной улице в Пушкине.

Сакура цветет недолго, поэтому у желающих сфотографировать деревья есть около недели. Затем лепестки начнут опадать. Те, кто не успеют посетить Ботанический сад или Литейный проспект, смогут застать цветение японской вишни в саду-партнере Смольного, парке Декабристов, садах Василеостровец, Серебряный Пруд, Веры Слуцкой. Точками для красивых снимков выделили Камский, Опочининский, Ланской, Сампсониевский, Выборгский сады, парк Тихий Отдых, Детский парк в Пушкине, Городской сад и сквер Коммуны в Колпино.

Поход к сакуре стал еще более приятным благодаря установившейся теплой погоде, которая 12 мая побила температурный рекорд, установленный 58 лет назад. В 1963 году воздух прогрелся до +26,6 градуса, а сейчас — до +26,7 градуса.