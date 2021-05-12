Петербуржцам объяснили правила поведения при встрече с бобрами

Санкт-Петербург, 12 мая. Жители Северной столицы стали чаще встречать бобров на территории жилой застройки. Как правильно себя вести рядом с животными, объяснили в Росприроднадзоре.

Появление бобров в районах жилой застройки связано с тем, что у животных появилось потомство. Таким образом они ищут новые места для обитания и создания самостоятельных пар, сообщили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.

Петербуржцам рекомендуется не подходить к бобрам, а также не пытаться их погладить или сфотографировать. Чаще всего животные стараются избежать встреч с человеком. Если подойти к ним слишком близко, то они будут сильно тревожиться и попытаются скрыться. В некоторых случаях могут укусить.

Накануне жители Северной столицы помогли бобру не стать участников дорожно-транспортного происшествия. Он был найден прямо на дороге, рассказали жители Приморского района города.