Журналисты выяснили, как организована безопасность в школах Петербурга

Санкт-Петербург, 12 мая. СМИ выяснили, как обстоит вопрос безопасности в одной из школ Калининского района Северной столицы. Всего в районе насчитывается 151 учреждение среднего образования.

Все учебные учреждения охраняются частными предприятиями. Журналисты одного из СМИ Петербурга посетили школу №653. На входе стоит металлодетектор. Далее учащиеся проходят к турникету и прикладывают к нему специальную карточку.

По периметру расположены 36 камер. На посту охраны установлена «тревожная кнопка». В случае ее нажатия сигнал передается в Росохрану и Городской мониторинговый центр, пишет издание «Невские новости». У каждого учителя есть ключ от кабинета, где он проводит урок. В случае опасности педагогам необходимо закрыть дверь и остаться с учащимися внутри помещения.

После трагедии в гимназии Казани во всех российских школах стартовали проверки на предмет охраны. После случившегося в Магадане намерены перевести все учебные учреждения под контроль Росгвардии.