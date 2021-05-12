Директор Лиги безопасного интернета заявила об отмене концерта Моргенштерна в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Концерт скандально известного рэпера Моргенштерна в Петербурге не состоится 16 мая, заявила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

В отношении Моргенштерна ранее возбудили административное дело в связи с возможной пропагандой употребления запрещенных веществ в его песнях. По словам Мизулиной, родительские организации направили массу обращений в адрес организаторов выступления рэпера. Кроме того, они писали городским властям.

«Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменен», — сказала директор Лиги безопасного интернета ТАСС.

Концерт Моргенштерна должен был пройти на территории Музея стрит-арта. На странице мероприятия сообщается, что выступление перенесли в связи с ограничениями из-за коронавируса. Организаторы концерта пока не назвали новую дату, но подчеркнули, что билеты сдавать не нужно.

Как ранее стало известно ФАН, петербургский комитет по культуре не согласовал концерт Моргенштерна из-за нарушения сроков заявки. Кроме того, «поклонники» рэпера возмутились, что выступление перенесли из «Юбилейного» на неудобную площадку на шоссе Революции.