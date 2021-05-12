Байкер в Петербурге разбил несколько машин и попал в больницу

Санкт-Петербург, 12 мая. Врачи госпитализировали мотоциклиста, попавшего в аварию в Санкт-Петербурге. По словам свидетелей, ДТП произошло на Приморском проспекте, недалеко от входа в парк ЦПКиО.

Байкер якобы не поделил полосу с водителем Volkswagen. Маневры привели к столкновению с припаркованными машинами. Авария стала причиной серьезного затора. Мотоциклист от полученных травм потерял сознание.

По данным регионального ГУ МВД, байкер госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Воронежской области мотоциклист погиб в столкновении с кроссовером. Байкер перед аварией выехал на полосу встречного движения, сообщал ФАН.