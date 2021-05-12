Петербурженка порезала сестру-близняшку после конфликта из-за ее мужа

Санкт-Петербург, 12 мая. Полицейские разбираются в конфликте с поножовщиной. Ссора произошла между 43-летними сестрами в одной из квартир Северной столицы.

В дежурную часть обратилась горожанка и рассказала о полученном ножевом ранении. Стражи порядка выяснили, что ночью заявительница распивала спиртное в компании своей сестры-близняшки. Между родственницами вспыхнула ссора, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Поводом стало заявление о хулиганстве в отношении мужа пострадавшей. Его написала сестра раненой горожанки. Мужчина был привлечен к административной ответственности. Супруга в ходе конфликта с родственницей получила ранение ножом в ногу. Сестра размахивала колюще-режущим предметом, но никаких угроз в адрес заявительницы не озвучивала.

В этом же городе произошел конфликт между племянником и его тетей. Она получила ранение после семейного скандала, сообщал ФАН.