Очевидец в Петербурге доставил в отделение конвойного в неадекватном состоянии

Санкт-Петербург, 12 мая. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента со стражем порядка из города Кировска. Его привез в отделение случайный прохожий.

Ночью в дежурную часть поступил звонок. Мужчина рассказал, что возле точки по продаже шавермы силовик в неадекватном состоянии пристает к людям. Заявитель утверждал, что сотрудник был в нетрезвом состоянии. Звонивший оставил номер телефона для связи.

По прибытии по указанному адресу полицейские никого не увидели, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Силовики позвонили на указанный номер. Собеседник сказал им, что заснял на видео действия стража порядка. Он добавил, что предоставил кадры.

Позднее некий мужчина привез в отделение человека в форме полицейского. Он пояснил, что доставил гражданина, который неадекватно себя вел, ходил по дороге в пьяном виде. Очевидец не стал ждать разбирательства и быстро покинул полицейский участок. Доставленный гражданин предъявил удостоверение командира конвойного отделения города Кировска.