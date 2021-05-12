Полиция накрыла незаконное казино в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 12 мая. Сотрудники экономического отдела правоохранительных органов задержали одного из организаторов подпольного игорного бизнеса в центре города.

Полицейские получили сообщение о том, что в доме на Народной улице находятся компьютеры с программами, похожими на игровые автоматы. По предварительным данным, 30-летний петербуржец вместе со своими подельниками, чьи личности пока неизвестны, организовал незаконный бизнес, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники МВД осмотрели коммерческое помещение и изъяли технику для проведения следственных мероприятий. Они возбудили уголовное дело по статье 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Полицейские Кирова ранее пресекли деятельность казино с игровыми автоматами в местном кафе, сообщало Федеральное агентство новостей. Игорный дом в населенном пункте успел проработать несколько месяцев до того, как о нем узнали правоохранители.