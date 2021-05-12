Десятилетний мальчик переходил дорогу на зеленый и попал под иномарку в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Женщина за рулем Renault Sandero совершила наезд на школьника при выполнении поворота налево. Мальчик был госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства аварии на улице Крыленко, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. После дорожного инцидента в больницу попал десятилетний житель города.

По данным следствия, ребенок в светлое время суток пересекал проезжую часть в положенном месте на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила иномарка под управлением женщины, которая поворачивала налево.

Школьника доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Во время происшествия он находился на улице в сопровождении взрослых и уже направлялся домой.

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