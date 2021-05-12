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В Госдуме оценили планы Беглова сделать Петербург «умным» городом

Общество
В Госдуме оценили планы Беглова сделать Петербург «умным» городом
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Одной из стратегических задач развития Петербурга является создание «умного» города, об этом заявил губернатор Александр Беглов в выступлении перед Законодательным собранием. Для этого в городе будут созданы цифровые долины, три научных центра, налажено сотрудничество с крупными компаниями. Депутат Госдумы, президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (СПб ТПП) Владимир Катенев рассказал ФАН, как внедрить «умные» технологии в городскую среду.

«Петербург строился как «умный» город еще Петром I. Губернатор сегодня совершенно справедливо поблагодарил предыдущих руководителей: Собчака, Яковлева, Матвиенко, Полтавченко. Каждый из них внес свою лепту — это инфраструктура, западный скоростной диаметр и так далее», — обратил внимание парламентарий.

Катенев назвал реалистичными планы по созданию «умного» города.

«Санкт-Петербург должен быть «умным» городом, для этого необходимо выстраивать логистику, внедрять IT-технологии. Сегодня мы одни из лидеров по экспорту IT-технологий за рубеж. Поэтому планы реалистичные, но состоят из совокупности небольших дел», — отметил председатель СПб ТПП.

Депутат также обратил внимание, что в ходе выступления Беглов подчеркнул, что городу нужны колоссальные деньги на строительство школ, детских садов, поликлиник и метро. Для этого нужно работать над увеличением городского бюджета и стремиться к цели в 1 трлн рублей.

петербург беглов умный город катенев
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