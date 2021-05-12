В Петербурге 17-летний наркоман со стажем попал в больницу с отравлением

Санкт-Петербург, 12 мая. Врачи детской городской больницы сообщили о поступившем молодом пациенте в дежурную часть полиции. Выяснилось, что подросток регулярно употреблял запрещенные вещества.

Медики диагностировали у несовершеннолетнего острое ингаляционное отравление неизвестным веществом. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, сейчас подросток находится в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции опросили мать любителя запрещенных веществ. По словам женщины, ее сын давно увлекается наркотиками и состоит на учете у специалиста. В ближайшее время будет решаться вопрос об изоляции молодого наркомана и его принудительном лечении.

Ранее в Санкт-Петербурге гостившую у подруги школьницу доставили в больницу с отравлением спиртом, сообщал ФАН.