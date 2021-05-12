Лиса из Приморска вывела детенышей погреться на весеннем солнце и попала на видео

Санкт-Петербург, 12 мая. Пользователи Сети из Приморска в Ленинградской области поделились роликом, на котором запечатлено семейство лис.

Мама-лиса и ее малыши вышли на солнышко, чтобы погреться после продолжительных дождей. Ролик, на котором запечатлены животные, появился в группе «Интересный Приморск» в социальной сети «ВКонтакте». Лисята очень маленькие. Они не боятся людей.

Pr Scr vk.com / Костяныч Стареньков / Интересный Приморск

Обычно у лис рождается от четырех до 12 малышей. На видео, снятое в Приморске, попали лишь четыре или пять. По словам зоологов, лисы зарекомендовали себя как очень заботливые родители. Сами малыши быстро учатся самостоятельности.

Воронежские зоологи показали на видео новорожденных лисят. Они выхаживают малышей и выкармливают их специальной молочной смесью. Когда лисята подрастут, их отправят в Центр реабилитации и реинтродукции «Сирин», отмечают воронежские специалисты.