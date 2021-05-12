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Беглов считает правильным, что метро в Петербурге должна строить одна компания

  /   Обновлено: 12 мая 2021 15:55
Общество
Беглов считает правильным, что метро в Петербурге должна строить одна компания
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 12 мая. Строительством метрополитена в Санкт-Петербурге должна заниматься одна компания, считает губернатор Александр Беглов.

Организация, которая занимается строительством метро в Северной столице уже создана и находится под контролем местных властей. Это даст возможность развивать метро без срывов различных сроков, рассказал Беглов в ходе выступления в Заксобрании.

«Считаю правильным создание собственной городской компании. И мы будем в дальнейшем через городскую компанию строить наше метро», — отметил губернатор.

Беглов также рассказал, что сейчас продолжаются работы по ликвидации неполадок, допущенных при строительстве прошлых станций метрополитена. По его словам, новый план Смольного позволит не допустить подобных проблем в будущем.

Выступая в ЗакСе Александр Беглов также рассказал, что Санкт-Петербург был одним из первых городов, где были выработаны решения по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

петербург метро беглов
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