Беглов считает правильным, что метро в Петербурге должна строить одна компания

Санкт-Петербург, 12 мая. Строительством метрополитена в Санкт-Петербурге должна заниматься одна компания, считает губернатор Александр Беглов.

Организация, которая занимается строительством метро в Северной столице уже создана и находится под контролем местных властей. Это даст возможность развивать метро без срывов различных сроков, рассказал Беглов в ходе выступления в Заксобрании.

«Считаю правильным создание собственной городской компании. И мы будем в дальнейшем через городскую компанию строить наше метро», — отметил губернатор.

Беглов также рассказал, что сейчас продолжаются работы по ликвидации неполадок, допущенных при строительстве прошлых станций метрополитена. По его словам, новый план Смольного позволит не допустить подобных проблем в будущем.

Выступая в ЗакСе Александр Беглов также рассказал, что Санкт-Петербург был одним из первых городов, где были выработаны решения по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.