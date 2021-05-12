Депутаты ЗакСа предложили отключить отопление в домах Петербурга

Санкт-Петербург, 12 мая. Отопительный сезон в Северной столице можно завершить. Такое предложение выдвинули депутаты на пленарном заседании в Мариинском дворце.

Батареи продолжают греть дома Петербурга, хотя в городе уже установилась достаточно теплая погода. Это выгодно для отопительных компаний, однако жителям Северной столицы приходится неоправданно оплачивать такую услугу, объяснил спикер парламента Вячеслав Макаров.

Отопительный сезон в Петербурге традиционно завершают при условии, что столбик термометра на территории города не опускается ниже восьми градусов тепла в течение трех дней.