Петербург побил температурный рекорд 58-летней давности

Санкт-Петербург, 12 мая. Установившаяся 12 мая погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд, ранее установленный 58 лет назад, сообщил синоптик Александр Колесов.

Прошлый рекорд город установил в 1963 году. Тогда температура воздуха составила 26,6 градуса. Сегодня столбик термометра достиг отметки в 26,7 градуса, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Максимум дня перекрыт. Но прогрев воздуха продолжается и окончательный максимум будет понятен позднее», — поделился Колесов.

Жителям Москвы с погодой повезло несколько меньше. Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности до вечера среды из-за ветра. В регионе он будет дуть со скоростью до 15 м/с.