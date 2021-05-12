Пожилые граждане Санкт-Петербурга получили выплаты за самоизоляцию

Санкт-Петербург, 12 мая. Доплаты за соблюдение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге получили 706 тысяч пожилых граждан. Об этом следует из отчета губернатора города в ЗакСе.

Обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет действовал в Санкт-Петербурге прошлой весной. Единовременное пособие нетрудоустроенным пожилым людям составляло 2 тысячи рублей. Для этого пенсионеры должны были подать заявление о соблюдении режима в отдел социальной защиты населения администрации района.

Смольный также направил более 2 млрд рублей на федеральную программу субсидирования семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Средства получили 48 тысяч семей. Всего во время пандемии город потратил 77 млрд рублей на внеплановые социальные доплаты.

Жителям России ранее напомнили о мерах государственной поддержки, которые полагаются беременным женщинам, матерям и семьям с маленькими детьми.