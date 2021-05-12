Петербург стал первым регионом РФ, где выработали решения по борьбе с коронавирусом

Санкт-Петербург, 12 мая. Северная столица одной из первых выработала многие решения по борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава города Александр Беглов.

Петербургское правительство изначально нацелилось на поиск не разовых, а системных решений. Северная столица раньше других российских регионов получила математическую модель распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул Александр Беглов.

«Впоследствии она была принята на федеральном уровне», — добавил он, пишет издание «Невские новости».

К тому же Петербург одним из первых в России открыл обсерватор на базе общежития университета им. Мечникова. Впоследствии такие объекты появились на базе пансионатов «Заря» и «Балтиец». Более трех тысяч человек прошли карантин там. Для заболевших медработников город установил стимулирующие выплаты.

Александр Беглов ранее рассказал о восстановлении туристической отрасли в Петербурге. Власти города связывают это с грядущим чемпионатом Европы по футболу. Еще в Петербурге состоится Международный экономический форум.