Петербурженка украла из банкомата в метро 50 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 12 мая. Жительница Северной столицы похитила с чужой карты десятки тысяч рублей. Полиция задержала подозреваемую.

Инцидент произошел на станции метро «Проспект Большевиков». Злоумышленница сняла с чужой банковской карты 50 тыс. рублей и скрылась с места происшествия. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Ею оказалась 49-летняя уроженка Белоруссии, проживающая в Петербурге. Следственные мероприятия продолжаются. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Продавец «Пятерочки» попалась на краже продуктов из магазина, сообщал ФАН. Инцидент произошел в супермаркете, который находится на Кушелевской дороге.