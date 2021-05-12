Стадион петербургского «Зенита» стал самой посещаемой ареной сезона в Европе

Санкт-Петербург, 12 мая. «Газпром Арена» стала самым посещаемым стадионом Европы по итогам сезона-2020/21.

Пресс-служба петербургского «Зенита» на официальном сайте клуба сообщила, что в сезоне-2020/21 «Газпром Арена» стала самым посещаемым стадионом континента. В среднем на домашних матчах «сине-бело-голубых» присутствовали 18 937 зрителей.

Более того, «Газпром Арена» попала в тройку самых заполняемых арен мира. По посещаемости ее обошли только стадион китайского «Гуанчжоу» и американская «Атланта Юнайтед».

Ранее стал известен расширенный состав сборной России на чемпионат Европы по футболу. В список вошли 30 игроков, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.