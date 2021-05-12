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Беглову удалось найти баланс и достойно справиться с пандемией

  /   Обновлено: 12 мая 2021 15:27
Общество
Беглову удалось найти баланс и достойно справиться с пандемией
gov.spb.ru  / 

Губернатор Петербурга Александр Беглов в отчете перед Законодательным собранием подвел итоги борьбы с пандемией в 2020 году и обозначил стратегические задачи развития города, рассказал ФАН депутат Закса Петербурга Алексей Цивилев. По словам депутата, суть отчета сводилась к тому, что 2020 год был сложным для города, но перед нами стоит острая необходимость возврата к обычной жизни.

Достойный отпор

Цивилев обратил внимание, что в марте 2020 года было очень много советов и критики от людей, которые не несут никакой ответственности. Взгляды на пандемию были противоположные – одни предлагали спрятаться в бункерах, а другие – антиковидники – отрицали существование вируса.

«Спрос был только с одного человека – с губернатора. Если мы примем очень жесткие меры, то это повлечет падение экономики и отрицательно скажется на налогах и бюджете. При мягких мерах – все начинают болеть, заполняется здравоохранение и опять же это влечет проблемы с экономикой. И выдержать этот баланс – это прямая заслуга руководителя», — объяснил Цивилев.

Беглову удалось найти баланс и достойно справиться с пандемией
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По словам депутата, город достойно прошел пандемию, учитывая большое количество жителей, и это прямая заслуга Беглова. Однако сегодня важно не забывать, что коронавирус не ушел, необходимо вырабатывать так называемый массовый иммунитет – продолжать работу по вакцинации.

План развития

Беглову удалось найти баланс и достойно справиться с пандемией
gov.spb.ru  / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Беглов обозначил приоритеты развития Петербурга и стратегические задачи, которые стоят перед городом. Губернатор уделил особое внимание строительству метро, развитию жилищной сферы и созданию комфортных условий для бизнеса.

«Губернатор сказал, что из города нужно метлой выметать серые схемы. Я здесь полностью согласен. Пока есть серые схемы, как, например, незаконная торговля, которая крадет десятки миллиардов рублей из бюджета, никогда нормальная торговля не заработает. Если ты честно платишь налоги, то ты в конкурентном «непреимуществе» перед теми, кто платит взятки и работает бесчестно. Губернатор сказал напрямую — работайте честно, и мы вам поможем. Если вы будете работать по серым схемам, то вам в городе не место», — добавил Цивилев.

Кроме того, депутат подчеркнул, что Беглов упомянул и увеличение числа детей школьного и дошкольного возраста в Петербурге. Для города это огромные социальные обязательства. Поэтому одной их главных задач является достижение городского бюджета в триллион рублей.

 

петербург александр беглов
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