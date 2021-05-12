Беглов грамотно ответил на провокационное заявление Вишневского о незаконных акциях

Санкт-Петербург, 12 мая. Губернатор Александр Беглов не поддался на провокацию петербургского депутата Бориса Вишневского и грамотно ответил на вопрос о незаконных акциях.

Глава фракции «Яблоко» в ЗакСе Санкт-Петербурга Вишневский заявил, что городская исполнительная власть якобы нарушает конституционное право граждан на свободу собраний.

Градоначальник Петербурга не повелся на провокацию оппозиционера и напомнил Вишневскому, что прошедшая в апреле акция была незаконной.

«Организаторы нарушили закон, они даже не удосужились подать формальную заявку. Что касается проведения других публичных акций. Это неправда (что они все запрещены. — Прим. ФАН)», — заявил Александр Беглов.

Губернатор добавил, что люди с пониманием относятся к отмене массовых мероприятий, поскольку до 30 мая в городе действуют ограничительные меры, внедренные для предотвращения распространения коронавируса, пишет издание «Невские Новости».

Александр Беглов также рассказал о развитии научных центров мирового уровня в Петербурге.