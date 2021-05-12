Губернатор Петербурга почтил память погибших в Казани школьников

Санкт-Петербург, 12 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к зданию представительства Республики Татарстана на Васильевском острове в память о погибших в Казани школьниках.

Накануне Беглов направил свои соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Он подчеркнул, что осознавать гибель детей крайне тяжело для всех. В эти минуты все в Петербурге выражают свою поддержку жителям Казани.

Свои соболезнования президенту РФ после трагедии в Казани выразил и президент Польши Анджей Дуда. Смерть невинных людей вызвала глубокое сопротивление и печаль, сказано в направленной им телеграмме.