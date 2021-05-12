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Второй ребенок за три дня пострадал на детской площадке на улице Коллонтай в Петербурге

  /   Обновлено: 12 мая 2021 14:06
Происшествия
Второй ребенок за три дня пострадал на детской площадке на улице Коллонтай в Петербурге
finokrug.spb.ru  /  пресс-служба МО Финляндский округ

Санкт-Петербург, 12 мая. Сотрудники полиции получили телефонограмму из детской больницы. Врачи рассказали, что вечером к ним привезли пострадавшего восьмилетнего мальчика.

По словам медиков, школьник поступил в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали сотрясение головного мозга, рваную рану лобной области и закрытую черепно-мозговую травму. Инцидент произошел на детской площадке возле дома №23 по улице Коллонтай. Ребенка толкнул другой мальчик, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мама пострадавшего школьника заявила, что сначала поговорит с родителями второго участника инцидента, а затем может быть обратится в полицию.

Ранее двое 12-летних мальчиков поссорились на детской площадке на улице Коллонтай. В ходе ссоры один из школьников сломал нос оппоненту, сообщал ФАН.

больница ребенок площадка
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