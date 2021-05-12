Петербургские театры стали доступны для людей с нарушением слуха

Санкт-Петербург, 12 мая. Переводчик на жестовый язык Оксана Буцык — единственный специалист в Санкт-Петербурге, который занимается специализированным переводом спектаклей для людей с нарушением слуха.

Вот уже три года в театре Эстрады имени Аркадия Райкина действует проект «Театр без границ» в рамках которого показывают постановки с синхронным переводом на русский язык жестов.

Доступны спектакли для людей с нарушением слуха стали благодаря Оксане Буцык. Она переводит на жестовый язык все реплики героев, музыку и даже встречает зрителей перед постановкой.

«Я стараюсь до спектакля выходить сюда, пообщаться, познакомиться, контакты оставить, рассказать о спектакле, на который они могут прийти, а потом третий звонок, я поднимаюсь и уже начинаю работать», — рассказала специалист в беседе с Piter.tv.

По признанию Буцык, в первый раз она очень волновалась. Она внимательно следила, успевают ли люди с нарушением слуха одновременно следить за действиями на сцене и за ее переводом.

«Я еще смотрела, как реагируют слышащие, нравится или нет, внимательно или осуждающе. Это был интерес», — поделилась переводчик.

Все больше театров в Петербурге делают свои постановки доступными зрителям с ограниченными возможностями. Помимо работы в театре Эстрады имени Аркадия Райкина Оксана Буцык занимается переводом на язык жестов еще в нескольких проектах. По словам специалиста, за три года число зрителей с нарушениями слуха увеличилось в разы, даже стали поступать заявки на походы в театр из других регионов.

Недавно губернатор Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета Законодательному собранию поставил задачу разработать и принять концепцию развития культуры города до 2035 года.