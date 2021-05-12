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Беглов поручил запустить новый госсервис для кинопроизводителей в Петербурге

Общество
Беглов поручил запустить новый госсервис для кинопроизводителей в Петербурге
Prt Scr youtube.com  /  Пульс города

Санкт-Петербург, 12 мая. Новый государственный сервис для производителей кино и съемочных групп заработает в Санкт-Петербурге до конца 2021 года. Он будет работать по принципу «единого окна».

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета Законодательному собранию поставил задачу разработать и принять концепцию развития культуры города до 2035 года, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы. Глава города поручил запустить сервис для кинопроизводителей как часть этой концепции.

«Эффективное взаимодействие власти и культуры обеспечит новый совет по культуре при губернаторе», — подчеркнул градоначальник.

Беглов также отметил важность внимания к внебюджетной культуре. В Петербурге этот сектор заметно вырос в последнее время, и ему нужны новые формы поддержки, добавил губернатор.

В Петербурге ранее должен был состояться фестиваль документального кино «Артдокфест». В рамках мероприятия были запланированы показы в Доме кино, которые отменили после визита Роспотребнадзора.

петербург беглов кинопроизводство
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