Беглов заявил о развитии научных центров мирового уровня в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Концепцию развития Северной столицы до 2030 года разработали в Год науки и технологий, заявил глава города Александр Беглов.

Один из приоритетов концепции — развитие научных центров мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука», подчеркнул Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания. Петербургские власти активно включились в создание трех технологических долин.

Александр Беглов ранее поручил разработать Концепцию развития культуры до 2035 года. Специальный совет должен будет обеспечивать взаимодействие власти и культуры.