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Подросток сломал нос 12-летнему школьнику на детской площадке в Петербурге

  /   Обновлено: 12 мая 2021 13:03
Происшествия
Подросток сломал нос 12-летнему школьнику на детской площадке в Петербурге
Пресс-служба Калининского района

Санкт-Петербург, 12 мая. Драка подростков на детской площадке закончилась больницей. Пострадавший получил закрытый перелом носа.

Инцидент произошел на улице Коллонтай. Между двумя школьниками разгорелся конфликт, в результате которого один из оппонентов получил травму лица. Подростка доставили в больницу, где врачи диагностировали у юного пациента закрытый перелом костей носа без смещения.

Оказав помощь, врачи отпустили ребенка в удовлетворительном состоянии домой. Отец пострадавшего мальчика пояснил, что с заявлением в полицию обратится позже.

Младшеклассник петербургской школы сломал нос во время перемены, сообщал ФАН. По словам пострадавшего, он упал сам, никто не совершал в отношении его противоправных действий, однако родители попросили полицию разобраться в случившемся.

петербург нос травма
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