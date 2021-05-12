Велосипедист с поддельными документами задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Сотрудники ППС остановили мигранта, который ехал на велосипеде. Он предъявил полицейским фальшивые документы.

Полиция задержала гражданина Киргизии, которого подозревают в подделке документов, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина ехал на велосипеде, когда его остановили сотрудники патрульно-постовой службы. В настоящее время полицейские проводят проверку. Злоумышленнику грозит уголовное наказание.

В конце апреля сотрудники ФСБ пресекли работу преступной группировки, которая изготавливала поддельные документы для мигрантов, писал ФАН.