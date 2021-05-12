Беглов оценил эффективность мер по коронавирусу в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Ранее введенные в Петербурге меры по предотвращению распространения коронавируса значительно снизили число заболевших COVID-19, заявил губернатор города Александр Беглов.

До введения ограничений коэффициент распространения коронавируса в городе был равен семи. Без принятия мер число инфицированных жителей Северной столицы могло достичь миллиона, заявил он во время выступления с отчетом перед депутатами Законодательного собрания.

Принятые ограничения помогли снизить контакты горожан практически на три четверти. Благодаря этому в Петербурге удалось перепрофилировать стационары, подготовить кадры для борьбы с инфекцией, а также наладить выпуск средств индивидуальной защиты.