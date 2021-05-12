Более 130 стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 работают в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Жители Северной столицы продолжают проходить вакцинацию против коронавируса. О важности защиты от COVID-19 напомнили в Смольном.

Всего для реализации прививочной кампании от коронавируса SARS-CoV-2 организовано 134 стационарных пункта. В Санкт-Петербурге также функционируют 13 мобильных точек для иммунизации населения и 67 специальных выездных бригад, рассказали в городской администрации.

«Чтобы вернуться к привычному ритму жизни нам нужен коллективный иммунитет. А для этого нужна вакцинация», — заявил губернатор Александр Беглов во время выступления в Мариинском дворце, передают «Невские Новости».

Действующие на территории Северной столицы ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса, стали причиной отменой традиционного праздника корюшки. Идею переноса мероприятия посчитали неуместной, рассказал директор праздника Александр Гаврилов.