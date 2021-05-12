Житель Петербурга нашел на улице корпус гранаты

Санкт-Петербург, 12 мая. Инцидент произошел накануне в Невском районе. Прохожий рассказал о необычной находке полиции.

По словам источника ФАН в правоохранительных органах, в дежурную часть поступила информация, что около одного из домов на улице Дыбенко рядом со стройплощадкой мужчина нашел предмет, очень похожий на боевую гранату.

Прибывшие на место происшествия специалисты осмотрели находку и установили, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1. Найденный предмет правоохранители изъяли для утилизации.

Пограничники обнаружили под Феодосией схрон с гранатой и патронами. Находку сделали на территории ландшафтно-рекреационного парка «Лисья бухта — Эчки-Даг», сообщал ФАН.