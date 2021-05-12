Беглов отчитался о деятельности властей Петербурга в период пандемии

Санкт-Петербург, 12 мая. Ежегодный отчет о деятельности Смольного представил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Правительство Северной столицы справилось с вызовами пандемии коронавируса, следуя стратегическим целям развития. Практически весь 2020 год Смольный работал в условиях чрезвычайной ситуации. При этом власти разрабатывают системные решения вопросов в борьбе с COVID-19, передает корреспондент издания «Невские Новости».

Эпидемиологическая обстановка улучшается в России, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он рассказал о создании в государстве мощного «санитарного щита», который позволит свести к минимуму вероятные риски проникновения в РФ новых инфекций. Для этого в стране имеется необходимая научно-исследовательская база, подчеркнул премьер-министр в ходе ежегодного отчета в Госдуме.