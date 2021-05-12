Вор украл через форточку мебельного склада в Петербурге 1 млн рублей

Санкт-Петербург, 12 мая. Преступление произошло в Невском районе города. Грабитель унес с территории склада миллион рублей.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, злоумышленник проник на частную территорию на Мельничной улице. Мужчина выломал форточку на втором этаже склада и попал внутрь. После этого вор быстро взломал железный ящик и вытащил оттуда хранившиеся деньги.

После содеянного преступник сбежал, но успел попасть на камеры видеонаблюдения. Правоохранители изучили полученные записи и объявили подозреваемого в розыск. Вор был одет в светлую балаклаву, темную куртку, светлые брюки и обувь.

Ранее уроженец Ульяновской области пытался ограбить с помощью ножа офис букмекерской конторы в Северной столице. Инцидент произошел на Караваевской улице, сообщал ФАН.