Спасатели потушили пожар в квартире на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 12 мая. Пожар вспыхнул в Выборгском районе города. В ликвидации участвовали 15 человек и три единицы техники. О пострадавших не сообщается.

Сотрудники экстренных служб получили сигнал о пожаре в 09:27. Сообщалось, что ЧП произошло в доме 1 на улице Композиторов. Сотрудники МЧС в составе 15 человек выехали по месту вызова.

Горела двухкомнатная отдельная квартира. Оказалось, что на балконе вспыхнул мусор. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Спасатели потушили пламя за 20 минут.

Пожар площадью 300 кв. метров вспыхнул в Кировском районе Петербурга, сообщал ФАН. Сотрудники МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности.