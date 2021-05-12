Спасатели справились с возгоранием на заводе в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Сотрудники МЧС были вызваны на территорию одного из заводов, расположенных в районе проспекта Ленина, дом №1. Утром там произошло возгорание.

По данным источника ФАН, меньше 40 минут потребовалось спасателям, чтобы полностью справиться с огнем. Установлено, что произошло возгорание масляного выключателя. К тушению привлекались 20 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.

Мощный пожар произошел в Дагестане — на территории нефтебазы. Никто из людей не пострадал. По факту возгорания проводится проверка, сообщал ФАН.