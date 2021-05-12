Праздник корюшки в Петербурге отменили из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 12 мая. Пандемия коронавирусной инфекции и действующие в Петербурге ограничения заставили власти города отменить традиционный праздник корюшки.

Изначально власти Северной столицы рассматривали идею перенести фестиваль на более благоприятное время. Однако такую идею в союзе работников культуры посчитали неуместной, сообщил директор праздника корюшки Александр Гаврилов.

«Как передать онлайн волшебный запах огурца и жареной рыбки? Как передать тепло весеннего солнышка и свежего ветерка с залива? Атмосферу первого после зимы общего пикника и общего веселья?», — отметил он.

В середине апреля сахалинский рыбак поймал необычную рыбку с присоской на брюхе и малоприятной наружности. Фотографиями удивительной находки он поделился в соцсетях, после чего пользователи интернета стали выдвигать теории о ее происхождении.

Новый гастрономический фестиваль на открытом воздухе «Люлякебатл», открывающий серию летних мероприятий в концепции #контентфест, пройдет в подмосковных Химках. На фестивале подготовили разнообразное гриль-меню: здесь будут жарить, коптить, запекать мясо всех сортов и видов, а также готовить национальные блюда разных стран, от узбекского плова до мексиканского буррито, сообщает «Подмосковье сегодня».

Грандиозный фестиваль выпускников «Алые паруса», ежегодно проходящий в Северной столице с 2005 года, получил сразу пять наград от международной премии Global Eventex Awards 2021. Российский фестиваль назван лучшим в категориях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие», а в категории «Прямая трансляция» «Алые паруса» забрали серебро, пишет «Ридус».