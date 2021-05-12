Синоптик Леус пообещал петербуржцам до +26 градусов тепла

Санкт-Петербург, 12 мая. Климатические условия в Северной столице определит гребень антициклона, рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха превысит установленную климатическую норму и будет соответствовать показателям середины июля. Среда пройдет в Санкт-Петербурге без каких-либо осадков, с небольшой облачностью, сообщил Михаил Леус в Facebook.

«Температура воздуха от +24 до +26 градусов, по области — от +23 до +28 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы», — рассказал специалист.

Прошедший вторник в Северной столице стал самым теплым днем с начала 2021 года. Столбики термометров поднялись до +25,5 градусов. Температура воздуха растет под воздействием солнечных лучей и южных ветров, добавил Леус.