Велосипедистка пострадала под колесами иномарки в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 12 мая. Авария с участием двух автомобилей произошла в Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на среду. В результате пострадала женщина на велосипеде.

По предварительным данным, вчера вечером на Загородном проспекте у станции метро «Пушкинская» водитель автомобиля марки Mercedes-Benz при повороте из среднего ряда совершил столкновение с Hyundai. Последнюю иномарку отбросило на тротуар, где была женщина-велосипедистка.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, проводится проверка, по факту которой будет принято процессуальное решение. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Об этом сообщают в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга ДТП с участием двух иномарок привело к травмам шести человек. Видео с места происшествия опубликовал ФАН.