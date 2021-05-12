Петербуржец погиб при попытке вытащить машины из своего горящего автосервиса

Санкт-Петербург, 12 мая. Хозяин автосервиса погиб от сердечного приступа, спасая машины из пожара вечером в Зеленогорске в Курортном районе в Петербурге.

Владелец автосервиса помогал вывозить машины из здания, но у 70-летнего мужчины случился сердечный приступ. Оказать умирающему первую помощь пытались пожарные, однако он скончался до приезда скорой помощи.

В ликвидации пожара участвовали 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Деревянное здание с хранившимися внутри горючими и лакокрасочными материалами сгорело полностью.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки, сообщает РЕН ТВ.

Ранее четырехлетний ребенок едва не погиб при падении с высоты в одном из парков развлечений в Петербурге. Мальчик остался жив, но получил серьезные травмы.