Смольный введет новые правила для передвижения и парковки самокатов в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Комитет по транспорту Петербурга обсудил возможность регулирования парковки и передвижения на самокатах в центральной планировочной зоне города.

Участниками обсуждения стали депутаты, заинтересованные исполнительные органы государственной власти, а также сотрудники ГИБДД, представители НКО Северо-западная ассоциация развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», а также занимающиеся каршерингом компании.

Участники мероприятия решили, что скорость движения самокатов в черте города не должна быть выше 15 километров в час. Запрещается парковка средств передвижения у станций метро и автобусных остановок.

Была создана рабочая группа, которая будет регулировать сервисы по аренде самокатов. В ведомстве пообещали определить парковочные зоны для данного транспорта.

Накануне глава Петербургского велосообщества Павел Хусу прокомментировал ситуацию с электросамокатами. По его мнению, этот вопрос требует не только регулирования законодательства, но и решения такой немаловажной проблемы, как осуществление последующего контроля.