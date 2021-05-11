Контроль за безопасностью на водных объектах Петербурга усилят из-за потепления

Санкт-Петербург, 11 мая. Власти Петербурга приняли решение усилить контроль за обеспечением безопасности на водных объектах города из-за потепления.

Северную столицу накрыла долгожданная теплая и солнечная погода, а в скором времени наступит лето. В такой период жители и гости Петербурга любят проводить время, собираясь у воды. В связи с этим важно исключить опасные ситуации, заявили в Смольном.

Спасатели займутся обеспечением безопасности горожан, отдыхающих на реках и водоемах. К началу сезона на пляжах начнут работать 19 спасательных станций и 16 дополнительных сезонных спасательных постов.

Кроме того, власти Петербурга усилят меры безопасности в городских школах после трагедии в Казани. При этом во всех образовательных учреждениях планируется комплексная проверка систем безопасности.