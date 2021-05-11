МФЦ Петербурга принимают заявления на третью и четвертую смену в летних лагерях

Санкт-Петербург, 11 мая. Многофункциональные центры Санкт-Петербурга открыли прием заявлений и документов на отдых для детей в летних лагерях.

Сотрудники МФЦ принимают документы на оплату полной стоимости путевок для льготных категорий граждан. К 12 часам дня в многофункциональных центрах города скопилось более 1000 заявлений от родителей, сообщают в пресс-центре МФЦ.

Там заявили, что подать документы на оплату полной стоимости путевки на третью смену можно до 15 июля. А родители, чьи дети поедут отдыхать в четвертую смену, смогут подать заявления до 6 августа.

Документы на оплату путевки можно подавать в администрацию района по месту, где зарегистрирован ребенок. А заявления на компенсацию части стоимости путевки принимают в ЦОО «Молодежный».

Ранее сообщалось, что петербургские МФЦ за час приняли более 1,4 тысячи заявлений на детский отдых в лагерях летом. При старте приема заявлений в начале сезона жители города подали большое количество документов.